МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Многие представители малого и среднего бизнеса (МСБ) могут остаться без обещанной со стороны российского государства помощи по выплате зарплат сотрудникам из-за периода самоизоляции и простоя по причине распространения COVID-19.

Как пишет РБК, причина заключается в том, что за этими компаниями годами числятся старые незначительные долги. По условиям получения субсидии со стороны властей, у компании по состоянию на 1 января текущего 2020 года не должно быть налоговых задолженностей.

Отмечается, что при этом иногда в Федеральной налоговой службе (ФНС) возникают "технические задолженности": в результате округления сумм, несвоевременного зачета платежей либо переноса данных.

Напомним, что 15 апреля президент России Владимир Путин предложил выдавать предприятиям МСБ средства на выплату зарплат из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Реестр получателей такой субсидии будет сформирован ФНС. Единственное условие со стороны властей для такой помощи — количество сотрудников должно быть сохранено на прежнем уровне, либо — сокращено не более чем на 10% на момент подачи заявления.