МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Бизнес в РФ, имеющий задолженность по налогам, сможет получить госсубсидию на выплату зарплат на фоне коронавируса, если погасит долг на момент подачи заявления в ФНС, рассказал в ходе брифинга глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Он уточнил, что налогоплательщиков-должников, по предварительным данным, около 300 тысяч.

"При этом, хочу обратить внимание, когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в правительстве также внесли поправку в постановление и теперь норма звучит так: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он ее погасил, в этом случае он все равно будет иметь право на ее получение", — сказал он.