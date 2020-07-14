МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Те средства, которые получит бюджет за счет повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для богатых, будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. Как заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это гораздо важнее экономического эффекта от такой налоговой меры.

"Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями. Это гораздо важнее экономического смысла, но в тоже время есть и экономических смысл", — прокомментировал Песков высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина относительно того, что повышение НДФЛ для богатых не имеет экономического смысла.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил с предложением с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) и повысить ставку с 13% до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей.

Глава государства заявлял, что деньги от повышения НДФЛ будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.