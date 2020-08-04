ЛОНДОН, 4 авг — ПРАЙМ. Россия и Великобритания, скорее всего, смогут договориться о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения; с британскими офшорами у РФ соответствующего соглашения нет, поэтому доходы и так облагаются по ставке 15%, такое мнение высказала налоговый консультант британской юридической компании Law Firm Limited Яна Бурмистрова.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения. В понедельник Минфин сообщил, что начинает процедуру денонсации соглашения с Кипром.

Россия также может инициировать пересмотр действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Великобританией. Ранее налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) сообщала РИА Новости, что готова к диалогу с РФ по пересмотру указанного соглашения в случае необходимости.

"На наш взгляд, договоренность, скорее всего, будет достигнута, а вариант, при котором стороны расторгнут соглашение, является маловероятным", — отметила Бурмистрова.

При этом с классическими британскими офшорами, такими как Британские Виргинские острова, острова Гернси, Джерси и Каймановы острова у РФ нет соглашений об избежании двойного налогообложения. "Таким образом, дивиденды и проценты, выплачиваемые в такие страны, в настоящее время и так облагаются по ставке 15%", — пояснила собеседница агентства.

События по сценарию Кипра могут развиться с другими низконалоговыми юрисдикциями, такими как Сингапур, Нидерланды, Люксембург и Мальта. "Как известно, наряду с Кипром, министерство финансов России направило запросы в минфины Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. Информации о том, удалось ли достичь договоренности с этими странами, пока опубликовано не было. В случае, если не удастся достичь договоренности о внесении соответствующих изменений в имеющиеся соглашения с этими странами, РФ может денонсировать соглашения", — отметила Бурмистрова.

"В свете текущих событий, холдинговым компаниям, вероятно, придется рассмотреть возможность изменения своих структур, возможно, даже, рассмотреть вопрос ликвидации иностранных структур компаний, при этом, предварительно необходимо оценить эффективность данных решений и проанализировать потенциальные налоговые последствия и риски от такой реструктуризации", — заключила налоговый эксперт.