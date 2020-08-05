МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ направил Нидерландам письмо о пересмотре действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее аудиторская компания КПМГ сообщила, что Россия направила Нидерландам письмо о пересмотре налогового соглашения.

"Подтверждаем информацию", — сообщили в Минфине РФ.

Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург.

Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

Минфин РФ в понедельник объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, так как стороны не смогли договориться. Для Кипра решение оказалось неожиданным. В министерстве финансов Кипра сообщили, что рассчитывают продолжить переговоры по соглашению.