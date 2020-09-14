МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России выступило с предложением ввести авансовый налог для иностранцев, которые приезжают в страну на заработки, пишет РИА новости.

Как отмечается в концепции проекта нового закона федерального закона о вопросах миграции, иностранные граждане должны будут получать электронный патент и смогут работать в России, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

В то же время нанимать иностранных граждан на работу можно будет при условии включения работодателя в соответствующий реестр. Оформление будет происходить через портал Госуслуг.

Этот законопроект может быть окончательно оформлен в следующем 2021 году.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в начале августа выступал с предложением усложнить процедуру предоставления права на работу мигрантам в нашей стране. Он отмечал, что с новыми правилами мигрант сможет въехать в Россию только в случае, если от работодателя получено подтверждение трудоустройства.

Медведев пояснял, что на фоне мировой пандемии коронавируса почти половина мигрантов (около 40%) лишились работы, что, по оценке представителя Совбеза, может способствовать росту преступности в РФ.