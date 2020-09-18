МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Крупный бизнес предлагает привязать коэффициенты НДПИ к формуле цены на основные экспортные товары, члены правления РСПП обсудят эту инициативу на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым на встрече во вторник, 22 сентября, сообщила журналистам официальный представитель Белоусова.

"Планируется обсудить оценку влияния налоговой нагрузки на условия ведения бизнеса, предложения Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина, а также бизнеса по дифференциации НДПИ с учетом новых инвестиционных проектов. В том числе, предложения бизнеса по возможности привязки коэффициентов НДПИ к формуле цены на основные экспортные товары", — рассказала она.

Ожидается, что во встрече с бизнесом примут участие также представители Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.

В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство предлагает с 1 января 2021 года повысить ставку НДПИ для отдельных видов удобрений и руд, введя "рентный коэффициент" 3,5. В результате, по словам министра, бюджет РФ в 2021 году может получить около 56 миллиардов рублей. Предложения Минфина обсуждались в четверг с компаниями.