МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Последние налоговые новации не сильно повлияют на инфляцию в РФ, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наша предварительная оценка налоговых новаций показывает, что влияние на инфляционные процессы будет незначительным. Это сильно отличает эту ситуацию от того, когда менялся НДС, который напрямую влиял на инфляцию. Здесь мы не видим рисков и какого-то существенного влияния на инфляцию", — сказала Набиуллина.