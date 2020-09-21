МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при условии последующей доработки. На рассмотрение Думы он будет вынесен 22 сентября.

Реализация предлагаемых в документе мер, по оценке внесшего его правительства, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 миллиардов рублей в год. В нем, в частности, уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.

Режим НДД заработал с 2019 года и сейчас распространяется на пять групп участков. Первая и вторая в основном включают в себя месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона, а пятая — новые месторождения Арктики.

Законопроект расширяет перечень месторождений, попадающих под НДД. Перечень участков недр третьей группы дополняется выработанными месторождениями, а также месторождениями, расположенными в Северо-Кавказском федеральном округе и в Сахалинской области. Но одновременно отменяется льгота по НДПИ для выработанных месторождений. Также расширяется перечень участков четвертой группы.

Помимо этого, предлагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти, а также улучшить условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой в бюджете РФ.