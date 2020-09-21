МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Госдума на заседании в среду, 23 сентября может рассмотреть проект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"В среду будет рассмотрен большой пакет изменений в Бюджетный кодекс, наиболее интересный там — распределение нового добавочного дохода на доходы физических лиц, вот этих 15%, которые будут уплачиваться теми лицами, чей доход превысил 5 миллионов рублей с доли, напомню еще раз, превышающей 5 миллионов рублей", — сказал Исаев журналистам по итогам заседания президиума фракции.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. На прошлой неделе кабмин внес соответствующую инициативу в Госдуму. Это приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда — в 2022 году, 68,5 миллиарда — в 2023 году, средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы по госпрограмме "Развитие здравоохранения".