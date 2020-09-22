МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф против решений по повышению налогов в России – таким образом наша страна теряет конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения экономического роста, считает он.

"Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество – это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые нужно идти государству – это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если мы будем повышать налоги", — сказал Греф в интервью каналу "Россия 24".

Греф, известный своими либеральными взглядами, возглавлял Минэкономразвития в 2000-2007 годах. Плоская шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была введена в РФ в 2001 году.

С 2021 года НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.

Кроме того, Госдума сейчас рассматривает законопроект об отмене с 1 января 2021 года плоской шкалы НДФЛ и повышении его ставки с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Планируется, что средства от повышения НДФЛ будут зачисляться в федеральный бюджет и пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.

По мнению Грефа, властям РФ все-таки лучше идти путем сокращения расходов бюджета и заимствований, но не повышать налоги. "В целом мое отношение к налоговой политике: нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки", — добавил он.