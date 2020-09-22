МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Предложенные правительством изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по алмазам с 2022 года не обязательно приведут к росту нагрузки на "Алросу", но сделают налогообложение отрасли более справедливым, заявил РИА Новости замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок оценки стоимости добытых камней в целях налогообложения. Сейчас налоговая база рассчитывается исходя из прейскурантов Минфина, которые пересматриваются при значительном изменении рыночных цен с большим лагом. Законопроектом предлагается в качестве налоговой базы по драгоценным камням брать цену их реализации, но не ниже их первичной оценки; при этом для особо крупных и уникальных камней налоговую базу предлагается уменьшить на стоимость их доставки до получателя.

"Нам кажется неправильным, когда НДПИ определяется исключительно на основании расчетов. Более правильно, когда НДПИ, как и в нефтегазе, определяется исходя из фактических продаж. Потому что, когда цены растут, мы отстаем с нашим прейскурантом, когда цены падают — мы тоже отстаем. Соответственно, то добираем, то перебираем. А надо просто по факту брать, чтобы это было справедливо для всех сторон", — сказал Моисеев.

"В принципе, Счетная палата на это неоднократно указывала, потому что наш прейскурант не совпадает с ценами. И мы просто таким образом реагируем на прейскурант. Налоговая нагрузка (на "Алросу" – ред.) то ли вырастет, то ли не вырастет, потому что, как я уже сказал, бывают ситуации, когда прейскурант выше, чем рыночные цены", — добавил он.

Замминистра напомнил, что предложенные изменения, согласно законопроекту, должны вступить в силу в 2022 году. При этом, по его словам, эти поправки Минфин уже давно обсуждает с компанией.

"Это давние наши планы. В принципе, мы это уже год-полтора обсуждаем. Понимаете, это же более справедливо, согласитесь. Я, когда предлагаю справедливые идеи, со мной обычно никто не спорит", — сказал он, отвечая на вопрос о том, получал ли Минфин возражения от самой компании на данный законопроект.