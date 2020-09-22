МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ может рассмотреть дифференциацию рентного коэффициента 3,5 к ставке НДПИ для отдельных видов удобрений и руд для новых проектов, но не ранее 2022 года, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Госдума сейчас рассматривает законопроект, внесенный правительством, который вводит рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ для отдельных видов удобрений и руд. Он будет применяться при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды. Эта мера принесет бюджету в 2021 году 56 миллиардов рублей, пояснял глава Минфина Антон Силуанов.

"В рамках осенней сессии мы не предполагаем дифференцировать ставку, тот повышающий коэффициент на НДПИ к твердым полезным ископаемым, который мы сейчас предложили. Но к весенней сессии, если будут достаточные обоснования того, что нужна определенная дифференциация для новых проектов, мы готовы будем это рассмотреть начиная с 2022 года", — сказал Сазанов в ходе заседания Госдумы.