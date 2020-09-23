МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ предложила включить Турцию и Нигерию в список стран, участвующих в автоматическом обмене налоговой информацией с Россией, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Документ утверждает обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, который дополнен Нигерией и Турцией.

Таким образом, в настоящее время 91 юрисдикция заявила о готовности осуществлять такой обмен с Российской Федерацией.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Участники предоставляют друг другу данные в соответствие со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — Common Reporting Standard, который нацелен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.