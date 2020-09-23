МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Решение Турции участвовать в автоматическом налоговом обмене с РФ может создать сложности для россиян, которые там работали, приобретали или продавали недвижимость или другие активы, при этом допускали нарушения валютного или налогового законодательства, поскольку выявлять такие нарушения станет намного проще, рассказала РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

ФНС в среду опубликовала проект приказ об утверждении нового перечня стран, участвующих в автоматическом обмене налоговой информацией с Россией: ведомство предложило включить в него Турцию и Нигерию, таким образом, в список теперь входит 91 юрисдикция. Основная цель нововведения — убедиться, что налоговые резиденты в полном объеме уплачивают налоги.

Турция является не только популярным курортом среди российских граждан, многие ездят туда работать, приобретают там недвижимость, занимаются бизнесом. Эксперт напомнила, что по российским законам физические лица обязаны отчитываться перед налоговиками об участии в иностранных компаниях, а также соблюдать требования валютного законодательства и раскрывать информацию обо всех финансовых операциях и движении денежных средств по своим банковским счетам за рубежом.

"Согласие об автоматическом обмене с указанным странами позволит ускорить процесс выявления недобросовестных налогоплательщиков — как не раскрывающих сведения о своей деятельности, так не отчитывающихся по своим налоговым обязательствам", — сказала Павлова.

"Например, налоговый резидент при продаже недвижимости или ведения трудовой деятельности за рубежом обязан уплатить налог на территории РФ. За нарушение уведомления налогового органа о финансовых операциях физических предусмотрена административная ответственность, а также штрафы и пени по выявленной недоимке по НДФЛ", – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что нововведения коснутся как юридических, так и физических лиц, поскольку автоматический обмен финансовой информацией подразумевает как получение информации об участниках финансового рынка крупных международных групп, так и выявление конечных выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих.