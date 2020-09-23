МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Общий объем налоговой задолженности в России вырос за период пандемии нового коронавируса на 300 миллиардов рублей, при этом налоговики, решая эту проблему, отдавали приоритет мягким мерам, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) РФ Даниил Егоров на заседании расширенной коллегии ведомства, которая прошла в режиме видеоконференции.

"В связи с пандемией было приостановлено взыскание задолженности, что сказалось на росте долга на сумму более 300 миллиардов рублей. Показатель DTI (соотношение долга и доходов – ред.) незначительно вырос по сравнению с 6,1% на 1 января 2020 года, составив 7,5% на 1 августа", — сказал Егоров.

"За счет этой меры удалось обеспечить почти полностью бесконфликтные отношения с налогоплательщиками в период активной фазы ограничений деловой активности. Приоритет был отдан мягким мерам урегулирования долга", — подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что одновременно налогоплательщики получали от государства различные меры поддержки. В частности, субсидии на сохранение численности работающего персонала получили 2,2 миллиона компаний с 7,5 миллиона работников, общая сумма выплат составила 90,9 миллиарда рублей. Субсидии на дезинфекцию и профилактику распространения коронавируса на сумму 11,6 миллиарда рублей получили 293 тысячи компаний с 1 миллионом сотрудников.

Кроме того, 2 миллиона малых и средних предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций получили освобождение от уплаты налогов и взносов за второй квартал – суммарно на 75 миллиардов рублей по уже поданным декларациям; компаниям также были предоставлены отсрочки на 30 миллиардов рублей, и рассрочки — на сумму более 25 миллиардов.

Урегулировать вопросы предоставления рассрочек и отсрочек помогли созданные в девяти субъектах РФ "долговые центры". "Адресно взаимодействуя с налогоплательщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию, специалисты помогают им урегулировать задолженность и уплатить налоги по согласованному графику", — рассказал Егоров. По его словам, после 1 октября такие центры будут созданы еще в девяти субъектах РФ.