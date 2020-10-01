МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский кабмин выступил с предложением предоставить в ближайшие три года налоговикам больше возможностей для изучения данных о клиентах банков.

Как пишет РБК, расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики". Этот документ правительство направило на рассмотрение нижней палаты парламента.

В документе предусматривается расширение возможностей получения ФНС информации от банков, которая необходима для осуществления налогового контроля и направления информации по запросу компетентных органов.

При этом, какая именно информация о клиентах кредитных организаций станет доступна налоговикам, и как именно в ФНС смогут ее получать, документ не сообщает.

Помимо этого Госдума рассмотрит предложение кабмина законодательно закрепить возможность обмениваться данными между Банком России и ФНС. Если это будет принято, то регулятор в лице ЦБ получит доступ к сведениям, которые представляют из себя налоговую тайну. В свою очередь налоговики получат доступ к банковской тайне россиян.