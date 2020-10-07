МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сенаторы в среду одобрили закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.

Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах – на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год.

Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.

Закон также содержит нормы, касающиеся введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы, и уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже.