МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс во время своего выступления на Гайдаровском форуме подверг критике действия российских властей по углеродному налогу.

По его мнению, промедление с введением этого налога было "грубейшей ошибкой".

Речь идет о налоговых сборах за выбросы СО2 в атмосферу.

В настоящее время решение об использовании аналогичного налогового инструмента принято в Евросоюзе: идет процедура ввода трансграничного углеродного налога. И представители российского бизнеса будут его платить. Чубайс особо отметил, что деньги при этом пойдут в казну ЕС, а могли бы остаться в России и пополнить бюджет страны.

"Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому", — заявил спецпредставитель Путина.

По его словам, Россия не смогла "коммерциализировать то, что можно и нужно было" этому подвергнуть.

В Европе считают, что новый налоговый сбор поможет уравнять в цене товары, производимые на территории Европы, если они производились по экологичным технологиям, а также привозную продукцию, которая была сделана более дешевым способом. Политики считают, что использование более дешевых товаров, при создании которых идет боеле высокая выработка парниковых газов, является причиной высокого темпа глобального потепления и изменения климата на планете.