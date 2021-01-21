МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ фиксирует рост поступлений ключевых ненефтегазовых налогов – прежде всего, НДС и НДФЛ в бюджетную систему России по итогам 2020 года, это свидетельствует о восстановлении экономической активности и устойчивости трудовых доходов граждан, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Дефицит федерального бюджета превысил четыре триллиона рублей в 2020 году

"Поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в четвертом квартале 2020 года после временного снижения во втором-третьем кварталах, что отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии", — заявил Силуанов, комментируя итоги исполнения бюджета за прошлый год.

"Аналогичная траектория сложилась и по другим крупнейшим налогам, поступающим в бюджеты бюджетной системы. Так, поступление зарплатных налогов – НДФЛ и страховых взносов — вышло в положительную зону уже в третьем квартале 2020 года. В целом за год прирост поступлений НДФЛ составил более 3% год к году в реальном выражении, что отражает устойчивость трудовых доходов граждан", — добавил министр.

Вместе с тем, поступления по налогу на прибыль сократились в 2020 году на 11,6%. "Это негативно отразилось на доходах региональных бюджетов, но было компенсировано за счет дополнительных единовременных дотаций", — отметил Силуанов. При этом в течение второго полугодия динамика поступлений налога улучшалась: если во втором квартале снижение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходило до 30%, то в четвертом квартале замедлилось примерно до 3%. География поступлений была неоднородной: сильное снижение Минфин отмечал в нефтегазовых регионах, в то время как в несырьевых — сокращение сменилось небольшим приростом уже в четвертом квартале. Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

"В целом, такая картина поступлений ключевых ненефтегазовых доходов в бюджеты бюджетной системы отражает уверенное восстановление деловой активности после снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса", – полагает глава Минфина. По предварительным данным министерства, федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП против ожидавшихся 3,9% ВВП.

Силуанов также отметил, что расходы федерального бюджета в 2020 году выросли более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. "По показателю прироста расходов Россия входит в ТОП-5 стран группы "большой двадцатки", — напомнил министр.