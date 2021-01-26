Госдума в I чтении приняла проект об онлайн-получении вычетов по НДФЛ
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.
Законопроект, внесенный правительством РФ, упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.
"В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации очень важно для большинства наших сограждан", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
Принятие и реализация такого закона, по оценке кабмина, потребуют расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, в размере 2,344 миллиарда рублей. Данные средства уже предусмотрены в законе о бюджете на 2021 год, указывается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
https://1prime.ru/nalogy/20210126/832893824.html