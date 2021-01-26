МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Россиянам могут предоставить налоговый вычет за занятия фитнесом

Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Законопроект, внесенный правительством РФ, упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно. Компаниям могут дать налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников

"В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации очень важно для большинства наших сограждан", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Принятие и реализация такого закона, по оценке кабмина, потребуют расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, в размере 2,344 миллиарда рублей. Данные средства уже предусмотрены в законе о бюджете на 2021 год, указывается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.