МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Новая инспекция по работе с крупнейшими налогоплательщиками-физическими лицами создана в России для того, чтобы сконцентрировать в одной точке организационные и информационные усилия ФНС на этом направлении, заявил глава ведомства Даниил Егоров. ФНС создает особую инспекцию для подсчета налогов богачей

Ранее ФНС анонсировала создание с 1 февраля новой инспекции, которая будет работать с налогоплательщиками-физлицами с доходами более 500 миллионов рублей в год.

Выступая в среду в Совете Федерации, Егоров сообщил, что такой подход — формирование специализированной системы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков — реализуется во всех развитых странах.

"Чтобы нам получить качественное налоговое администрирование, а это те граждане РФ, которые все-таки имеют и серьезные системы владения, и очень серьезные объемы транзакций, и международный элемент, безусловно, нужна повышенная квалификация для обработки этих данных. Все это функционально требует концентрации интеллектуальных, организационных и информационных усилий в одной точке", — пояснил Егоров.