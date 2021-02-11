МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Законодательство об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) следует дополнить социальными вычетами на образование и здравоохранение, сенаторы будут предлагать это профильным ведомствам, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Чиновники сказали, кому могут снизить налог

Ранее глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что служба готова уже с марта начать автоматическое предоставление имущественных и инвестиционных вычетов гражданам, если будет принят соответствующий закон.

"Закон нужный, востребованный, он сократит сроки рассмотрения решений о налоговых вычетах, упростит документооборот в ведомствах. Мы его, конечно, поддержим", — сказала Перминова.

По ее словам, следующий шаг – "распространить этот механизм на социальные вычеты, на образование и здравоохранение. "Мы будем это предлагать", — подчеркнула Перминова.

При этом сенатор пояснила, что в плане здравоохранения возможен заявительный характер, поскольку "тема деликатная, и возможно, не каждый человек захочет, чтобы о его лечении кроме него знал кто-то еще".

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ. Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Законопроект, внесенный правительством РФ, упрощает порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.