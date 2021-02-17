МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам о сроках уплаты налогов в текущем 2021 году.

В частности, речь идет о сроках уплаты транспортного и земельного налогов.

Российский бизнес должен оплатить транспортный и земельный налоги за прошлый 2020 год не позднее 1 марта этого года, сообщили в ФНС.

Что касается авансовых платежей по этим видам налогов, то с 2021 года их необходимо оплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Это первый, второй и третий кварталы.

"То есть за первый отчетный период 2021 года авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй — не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа — нерабочие дни), за третий — не позднее 1ноября (31 октября — нерабочий день)", — рассказали "Российской газете" в ФНС.

Налоговая служба также отмечает, что эти сроки оплаты являются едиными для всех регионов страны. С 2021 года в России отменили полномочия субъектов и муниципалитетов, которые ранее могли устанавливать такие сроки оплаты самостоятельно.

В налоговой также напомнили, что в случае просрочки с оплатой налогов и авансовых платежей бизнесу грозят пени. Также ФНС сможет взыскать недоимки в принудительном порядке.