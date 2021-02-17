МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания

Такие сделки по действующим нормам являются контролируемыми, поскольку могут использоваться компаниями для уменьшения налогов. При этом компания может заранее согласовать свои цены с налоговиками, заключив соглашение о ценообразовании и избежав в будущем налоговых претензий.

Закон упрощает проверки контролируемых сделок, одновременно избавляя налогоплательщиков от необходимости подавать вместе с заявлением о заключении соглашения документы, которые уже есть в распоряжении налоговиков. Также уточняется порядок заключения соглашений о ценообразовании с участием иностранных налоговых органов, в частности максимальный срок рассмотрения заявлений о заключении таких соглашений увеличивается в три раза — с 9 до 27 месяцев.

Кроме того, срок хранения документов, необходимых для исчисления, удержания и уплаты налогов, увеличивается для налогоплательщиков и налоговых агентов с четырех до пяти лет. Налогоплательщик, обратившийся в ФНС с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании, должен будет хранить такие документы в течение шести лет, а по внешнеторговым сделкам, одной из сторон которых является иностранное лицо — в течение десяти лет. Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний вызовом для России

Законом также уточняются условия признания контролируемыми внешнеторговых сделок с товарами, составляющими основные статьи экспорта РФ. Сейчас к контролируемым относятся сделки с товарами мировой биржевой торговли. А будут относиться сделки со всеми товарами, которые входят в одну из следующих групп: нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные металлы; минудобрения; драгоценные металлы и камни. Расширение перечня заработает с 1 января 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего внешнеторгового договора.

Закон также содержит изменения, которые учитывают замечания, сделанные в рамках глобального форума ОЭСР, в части прозрачности и обмена информацией для налоговых целей. В частности, банки по запросу налоговой будут обязаны передавать им информацию о бенефициарных владельцах счетов и иные сведения, связанные с управлением такими счетами и их обслуживанием. Налоговики будут вправе запрашивать у реестродержателя документы, связанные с деятельностью проверяемого ими лица, в целях установления бенефициарных владельцев ценных бумаг.

Также закон дает возможность использования личного кабинета налогоплательщика налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету, при реализации ими прав и обязанностей, установленных законодательством. Уточняется порядок обжалования актов налоговой и действий или бездействия ее должностных лиц.

Устанавливается, что обеспечение конфиденциальности информации из страновых сведений, полученных от компетентных органов иностранных государств в рамках международного автообмена страновыми отчетами, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными международными договорами РФ по вопросам налогообложения, в порядке, аналогичном порядку защиты сведений, составляющих налоговую тайну. Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.