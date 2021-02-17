МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такие сделки по действующим нормам являются контролируемыми, поскольку могут использоваться компаниями для уменьшения налогов. При этом компания может заранее согласовать свои цены с налоговиками, заключив соглашение о ценообразовании и избежав в будущем налоговых претензий.
Закон упрощает проверки контролируемых сделок, одновременно избавляя налогоплательщиков от необходимости подавать вместе с заявлением о заключении соглашения документы, которые уже есть в распоряжении налоговиков. Также уточняется порядок заключения соглашений о ценообразовании с участием иностранных налоговых органов, в частности максимальный срок рассмотрения заявлений о заключении таких соглашений увеличивается в три раза — с 9 до 27 месяцев.
Кроме того, срок хранения документов, необходимых для исчисления, удержания и уплаты налогов, увеличивается для налогоплательщиков и налоговых агентов с четырех до пяти лет. Налогоплательщик, обратившийся в ФНС с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании, должен будет хранить такие документы в течение шести лет, а по внешнеторговым сделкам, одной из сторон которых является иностранное лицо — в течение десяти лет.
Законом также уточняются условия признания контролируемыми внешнеторговых сделок с товарами, составляющими основные статьи экспорта РФ. Сейчас к контролируемым относятся сделки с товарами мировой биржевой торговли. А будут относиться сделки со всеми товарами, которые входят в одну из следующих групп: нефть и товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные металлы; минудобрения; драгоценные металлы и камни. Расширение перечня заработает с 1 января 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего внешнеторгового договора.
Закон также содержит изменения, которые учитывают замечания, сделанные в рамках глобального форума ОЭСР, в части прозрачности и обмена информацией для налоговых целей. В частности, банки по запросу налоговой будут обязаны передавать им информацию о бенефициарных владельцах счетов и иные сведения, связанные с управлением такими счетами и их обслуживанием. Налоговики будут вправе запрашивать у реестродержателя документы, связанные с деятельностью проверяемого ими лица, в целях установления бенефициарных владельцев ценных бумаг.
Также закон дает возможность использования личного кабинета налогоплательщика налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету, при реализации ими прав и обязанностей, установленных законодательством. Уточняется порядок обжалования актов налоговой и действий или бездействия ее должностных лиц.
Устанавливается, что обеспечение конфиденциальности информации из страновых сведений, полученных от компетентных органов иностранных государств в рамках международного автообмена страновыми отчетами, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными международными договорами РФ по вопросам налогообложения, в порядке, аналогичном порядку защиты сведений, составляющих налоговую тайну. Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/nalogy/20210217/833062898.html