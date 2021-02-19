МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Цифровая валюта признается имуществом, а это значит, что держателям криптовалюты нужно подавать декларацию в ФНС, если объем операций с криптой за год был равен или превысил 600 тысяч рублей. Соответственно, нужно будет оплачивать налог на прибыль или налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Такие пояснения дал основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников, сообщает "Инвест-Форсайт". Золото или криптовалюта? Что будет расти в 2021 году

"Также нужно отметить, что этот законопроект не означает запрет деятельности по продаже криптовалют, — подчеркивает эксперт, — кроме того, появление новых законодательных инициатив свидетельствует о том, что государство считает этот рынок перспективным. Однако на данный момент, по мнению государства, криптовалюта используется больше для ухода от налогов. Следовательно, власть пытается узаконить операции с криптой и получать налог с этой деятельности. Это приведет к легализации доходов, которые получают граждане и компании при операциях с цифровыми активами. В свою очередь у ФНС появится право запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для проведения операций с цифровой валютой, в случае подозрения на нарушение налогового законодательства. Тем самым усилится контроль за такими операциями".

Для рынка нововведения означают, что легальные владельцы криптовалюты будут платить налоги и не бояться каких-то юридических последствий своей деятельности, а также иметь право на судебную защиту, поясняет Владислав Булочников. Для тех, кто совершает операции незаконно, данный законопроект означает усложнение их деятельности и возможность преследования по закону.