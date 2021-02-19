МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов России готовит законопроект, предполагающий введение в стране нового налога. Инициатива коснется граждан, занимающихся старательской деятельностью, сообщают "Известия". Чиновники сказали, кому могут снизить налог

Новый проект закона предполагает легализацию деятельности старателей, то есть граждан, занимающийся разработкой и добычей полезных ископаемых. При этом старатели лишатся статуса самозанятых граждан и перейдут в новую категорию налогоплательщиков.

По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова, инициатива Минфина позволит легализовать старательскую деятельность на непромышленных месторождениях металла с запасами от одного до 30 килограммов. Кроме того, новация позволит создать новые рабочие места на арктических территориях.

Оформить статус старателя можно будет на специально созданной для этого цифровой площадке. Кроме того, сервис предложит выбрать месторождения для добычи на интерактивной карте.

Ожидается, что законопроект будет представлен властям в сентябре текущего года.