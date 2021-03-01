МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена. Мишустин утвердил новую программу поддержки бизнеса

Титов в письме привел данные последнего опроса предпринимателей, проведенного его аппаратом: 80% предприятий в 2020 году столкнулись с падением выручки, столько же отметили сильное снижение спроса, 11% планируют в 2021 году инициировать процесс банкротства.

Самыми востребованными мерами поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки, стимулирование спроса, новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений, новые льготные кредиты, а также изменение порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим во время пандемии — уход от принципа "по ОКВЭД" на принцип "падение выручки более чем на 30%".

В этой связи Титов предложил Белоусову "провести налоговую амнистию, то есть признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, и для остальных компаний, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период". Российский бизнес запросит новые меры господдержки у правительства

Кроме того, Титов считает необходимым по окончании программы кредитования под 2% на возобновление деятельности произвести 50% списание кредитов тем заемщикам, которые не выполнили условия по сохранению численности в размере 80% и более по сравнению с количеством на 1 июня 2020 года (в пределах сохраненной численности).

Омбудсмен также считает необходимым вести мораторий на повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости на 2020-2021 годы и предоставлять поддержку не по кодам ОКВЭД, а предприятиям, выручка которых за 2020 год сократилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.