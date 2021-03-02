МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Примерно 260 богатых россиян, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК) в 2019 году, решили перейти на особый налоговый режим, объявленный в 2020 году президентом Владимиром Путиным. Это примерно половина всех граждан, у которых есть КИК. Об этом сообщает VTimes со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Глава ФНС раскрыл причину создания инспекции для работы с богачами

К КИК относятся иностранные компании, в которых российским резидентам принадлежит не менее 25%. По старым правилам, КИК платит налоги в России, если прибыль превышает 10 миллионов рублей в год. В таком случае ставки налога на превышение для физлица составляют 13 или 15%, для юрлица — 20%. Новые правила позволяют владельцам КИК вместо этого платить фиксированную сумму в пять миллионов рублей и не раскрывать отчетность. После того как президент объявил о нововведении, его сразу же окрестили "подарком для списка Forbes" и индульгенцией для богатых за небольшие деньги.

Согласно информации VTimes, в 2020 году ФНС собрала примерно четыре миллиарда рублей налогов с прибылей КИК по обычным правилам. Новый механизм позволит получить еще 1,3 миллиарда рублей фиксированных выплат. Однако новые правила лишают ФНС возможности изучать отчетность об иностранных активах российских предпринимателей. Как пояснил источник издания среди федеральных чиновников, главная цель законодательства о КИК была — не собрать от них налоги, а получить информацию о структурах. Данные о зарубежных компаниях российских резидентов дают большие возможности для пополнения бюджета. Налоги-2021 в России: забрать у богатых и отдать детям

Ранее издание The Bell подсчитало, кому выгодна новая схема налогообложения КИК. Она на руку тем предпринимателям, чей ежегодный доход начинается от 40 миллионов рублей и кто держит в контролируемых иностранных компаниях от 10 миллионов долларов при ожидаемой доходности в 5%. По оценке экспертов, с которым общалось издание, таких КИК большинство.