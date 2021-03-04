МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В течение текущего 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России готова проводить внедрение ряда нововведений, которые позволят собирать налоги с россиян и российского бизнеса по-новому. Эксперт назвал ближайшие перспективы для курса рубля

Это позволит налоговикам улучшить администрирование своей работы, а также облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках.

Информация о готовящихся изменениях ФНС опубликована на сайте ведомства.

Одна из ключевых инициатив — внедрение автоматизированной информационной системы (АИС), это новое поколение "Налог-4". Эта система предназначена для выявления махинаций с НДС и создания цепочки подставных компаний, которые "накручивают" входящий налог, который затем принимается к вычету.

Сама служба называет готовящуюся к внедрению систему "одной из крупнейших баз данных в мире".

В свою очередь РБК со ссылкой на опрошенных юристов пишет, что внедрение "Налога-4" усложнит жизнь многим представителям бизнеса, а также приведет к многоступенчатым проверкам их контрагентов. В первую очередь это касается международных сделок.

Помимо этого, в этом году налоговики планируют ввести новую систему оценки налогоплательщиков на основании данных, которые собираются при оказании им услуг, в том числе — банковских.

ФНС рассчитывает, что это поможет в первую очередь самим компаниям и гражданам, в частности, ускорит принятие решений о предоставлении им кредитов. Но эксперты опасаются возможных утечек персональных данных.

Такая система частично уже функционирует, она построена на технологии блокчейн. В 2020 году она активно применялась для поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: на ее основе выдавали льготные кредиты в ускоренном порядке.