МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает россиянам об изменениях, касающихся порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. Этот порядок вступил в силу с 2021 года, сообщается на сайте ФНС России. Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира

В частности, все регионы России перешли на порядок расчета налоговой базы на основе кадастровой стоимости. На основании этого изменения для расчета налога за 2020 год инвентаризационная стоимость применяться не будет.

"В регионах, где налоговый период 2020 года является первым, вторым или третьим с начала применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, для расчёта налога будет использован коэффициент 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно", — сообщает ведомство.

При этом для российских регионов с третьего года будет применяться кадастровая стоимость: налог рассчитывается с коэффициентом десятипроцентного ограничения роста, он есть несколько случаев, составляющих исключение.

Также с этого года отменено временное ограничение для перерасчета гражданам налога в случае обращения налогоплательщика с заявлением о предоставлении льготы. Тогда пересчет могли осуществить не более чем за три налоговых периода, которые предшествовали году обращения. Сейчас она применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на её реализацию.

"С 2021 года установлена процедура рассмотрения налоговым органом заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения. По его результатам налоговый орган направляет заявителю уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением такого объекта с указанием основания прекращения исчисления налога либо сообщение об отсутствии оснований для прекращения его исчисления с указанием причин отказа", — отмечается в материале ведомства.

Помимо этого, с текущего 2021 года установлен понижающий коэффициент, применяемый при расчете налога начиная с 2020 года.

"Так, для объекта, образованного начиная с четвертого года применения в регионе в качестве налоговой базы кадастровой стоимости, сумма налога подлежит уплате с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта", — поясняет ФНС и добавляет, что исключение составляют гаражи и машино-места, расположенные в таких объектах налогообложения.