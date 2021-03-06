МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года в России был введен "налог для богатых": если человек в год получает доход свыше 5 миллионов рублей, то он будет отчислять государству не 13%, а 15%. Россиянам напомнили про 10 льгот для многодетных

В интервью "Российской газете"специалист по налогообложению компании "Авахо" Станислав Манжиевский рассказал, надо ли платить этот налог в случае продажи жилья, если сделка превысила 5 миллионов рублей.

Итак, с начала текущего года в России действует "налог для богатых". Доходы граждан свыше 5 миллионов рублей в год облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Речь идет о том доходе, который превысил эту отметку. Условно говоря, "первые" пять миллионов рублей облагаются про ставке 13%, па все что свыше — по 15%.

Но тем, кто собирается продавать недвижимость, беспокоиться не стоит: эти нововведения не затрагивают доходы от продажи недвижимого имущества.

Итак, рассказал эксперт, статья 224 Налогового кодекса "Налоговые ставки" была дополнена подпунктом о том, что доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) облагаются налогом по ставке в 13%.

При этом каких-либо предельных ограничений для этих сумм не установлено.

Так что в этом случае подоходный налог будет рассчитываться по прежней ставке.

А в ситуации, когда продавец владел имуществом достаточно долго, то платить налог не придется вовсе, отметил Манжиевский. Минимальный срок владения жильем для освобождения от уплаты НДФЛ остался прежним. Это три года с момента покупки. Если квартира является единственным жильем либо досталась в результате приватизации или по наследству, а также в соответствии с дарением от близкого родственника или договору пожизненного содержания с иждивением — тоже три года.

В остальных случаях, чтобы продать квартиру без налога, нужно подождать пять лет.