МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские компании "Яндекс", Mail.ru и Ozon могут попасть под цифровой налог за рубежом, если крупнейшие страны договорятся о налогообложении прибыли глобальных интернет-компаний, рассказал РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. "Яндекс" вновь стал самой дорогой интернет-компанией России

При этом у России появится право взимать налог с прибыли таких компаний, как Google, Facebook, Twitter и других IT-гигантов.

Страны "Группы двадцати" (G20) к июлю 2021 года намерены договориться по вопросу налогообложения глобальных цифровых компаний, сообщил 1 марта Минфин РФ по итогам встречи руководителей финансовых ведомств G20. Проблема справедливого распределения между странами налогов с прибыли IT-гигантов, которые сейчас уплачиваются только по месту регистрации, обсуждается уже несколько лет, но пока решения не приняты.

"Если страны договорятся о скоординированном решении по налогообложению прибыли цифровых компаний, то под действие такого налога потенциально могут попасть такие российские компании как "Яндекс", Mail.ru и Ozon", — прокомментировал Айрапетян. Минцифры расширит доступ к кредитам на цифровизацию бизнеса

Он отметил, что объем прибыли отечественных компаний, который будет обложен таким налогом в других странах, будет зависеть от того, насколько активно там используются российские сервисы. "Но при этом надо понимать, что это не односторонняя сделка: у России тоже появится право взимать налог с прибыли иностранных цифровых компаний, таких как Google, Facebook, Twitter, Booking.com, Airbnb, Amazon и другие", — указал эксперт.

По словам Айрапетяна, если международные переговоры не увенчаются успехом, России стоит разработать собственный цифровой налог. "Односторонний налог по опыту других стран мог бы обладать налоговой ставкой около 2-7% и взиматься с доходов от оказания цифровых услуг, а не с прибыли, как это прорабатывается на международном уровне", — считает собеседник агентства.

Он отметил, что пока сложно дать конкретную оценку потенциальных налоговых поступлений от такого налога в российский бюджет. "Она будет зависеть от таких ключевых параметров одностороннего налога как: пороговые значения выручки для признания налогоплательщиком и конкретный перечень цифровых услуг, доходы от оказания которых облагаются налогом", — заключил эксперт.