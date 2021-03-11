МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Британские Виргинские острова возглавили список налоговых гаваней мира. Эксперт рассказала, как можно снизить расходы на отопление

Этот рейтинг был составлен экспертами организации Tax Justice Network.

Авторы исследования основывали свою работу на данных о том, насколько свободно иностранный бизнес может выводить доходы из стран, где они работают, с целью платить меньше налогов.

Российская Федерация в рейтинг из 70 стран не попала.

Компания Tax Justice Network считает, что нарушения в сфере уплаты налогов обходятся экономике мира ежегодно в $245 миллиардов: это упущенные бюджетные доходы.

На второй строчке — Каймановы острова.

Третье место — Бермудские острова.

Далее в топ-10 вошли:

Нидерланды,



Швейцария,

Люксембург,

Гонконг,



остров Джерси (британская территория),



Сингапур,

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Великобритания попала на 13-ю строчку.