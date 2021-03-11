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Названа главная "налоговая гавань" мира
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Британские Виргинские острова возглавили список налоговых гаваней мира. Этот рейтинг был составлен экспертами организации Tax Justice Network. Авторы исследования основывали свою... ПРАЙМ, 11.03.2021
мир, налоги, новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Британские Виргинские острова возглавили список налоговых гаваней мира.
Этот рейтинг был составлен экспертами организации Tax Justice Network.
Авторы исследования основывали свою работу на данных о том, насколько свободно иностранный бизнес может выводить доходы из стран, где они работают, с целью платить меньше налогов.
Российская Федерация в рейтинг из 70 стран не попала.
Компания Tax Justice Network считает, что нарушения в сфере уплаты налогов обходятся экономике мира ежегодно в $245 миллиардов: это упущенные бюджетные доходы.
На второй строчке — Каймановы острова.
Третье место — Бермудские острова.
Далее в топ-10 вошли:
- Нидерланды,
- Швейцария,
- Люксембург,
- Гонконг,
- остров Джерси (британская территория),
- Сингапур,
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Великобритания попала на 13-ю строчку.