МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. Власти и бизнес начнут работу по изменению налогового законодательства

При этом аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают суммарные выплаты в объеме 2,654 триллиона рублей, банка "Зенит" — 2,950 триллиона, Промсвязьбанка – 2,430 триллиона, банка "Санкт-Петербург" — 2,696 триллиона рублей.

Налоговый период начнется в середине месяца, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 670 миллиардов рублей – по оценке "БКС Мир инвестиций", 650 миллиардов – по оценке Промсвязьбанка, 770 миллиардов – по оценке банка "Зенит", и 740 миллиардов рублей — по оценке банка "Санкт-Петербург".

Пик платежей, как обычно, придется на 25-е число. По оценке "БКС Мир инвестиций", НДС, НДПИ и акцизы составят соответственно 600 миллиардов, 470 миллиардов и 100 миллиардов рублей. Промсвязьбанк оценил этот пик в 550, 523 и 87 миллиардов рублей, банк "Зенит" — в 550, 510 и 100 миллиардов, банк "Санкт-Петербург" — в 600, 440 и 120 миллиардов рублей. Правительство профинансирует первый этап программы "туристический кешбэк"

Как правило, за 2-3 дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Объем налоговых платежей и выплат страховых взносов во внебюджетные фонды РФ в марте 2021 года может подскочить на 55% по сравнению с февральской оценкой. Одна из основных причин — завершение расчетов по налогу на прибыль за прошлый год. Помимо значительных поступлений от налога на прибыль, стоит обратить внимание на рост НДПИ на фоне повышения цен на нефть и высокие поступления по НДС на фоне общего улучшения администрирования и дальнейшего восстановления экономики", — поясняют в "БКС Мир инвестиций".