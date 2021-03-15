МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Несовершеннолетним россиянам, занимающимся в спортивных секциях, могут предоставить налоговый вычет. Соответствующая поправка была предложена депутатами Госдумы, сообщает "Парламентская газета". Россиянам могут дать налоговый вычет на психологов

В январе на рассмотрение Думы был внесен проект, который предлагал введение налогового вычета за занятие спортом. Предполагалось, что получить его можно будет при оформлении двух условий: физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспорта РФ, и услуги должны быть одобрены правительством.

Поправкой, подготовленной ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили предоставлять налоговый вычет, если физкультурой занимается не только сам налогоплательщик. Вычет также можно будет получить, если на фитнес или секции ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а также подопечные.