МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Налоговый вычет, или возврат части средств за оплату товара или услуги, становится все более популярным среди россиян. О том, какие налоговые возвраты предусмотрены в 2021 году, подробно написала DEITA.RU.

Многих россиян, в первую очередь, интересуют социальные налоговые вычеты. В частности, это касается расходов на лечение, обучение, формирование пенсии и благотворительность. Как ранее пояснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг, "такие вычеты являются своеобразной формой участия страны в финансировании значимых социальных расходов граждан".

Налоговый возврат за оплату учебы или лечения можно получить не только за себя, но и за ближайших членов семьи — детей или супругов.

В прошлом году был обновлен список дорогостоящих медицинских услуг. В него вошли и услуги по ортопедическому лечению зубов и лечению бесплодия.

Всего за год компенсацию можно получить на сумму до 120 тысяч рублей. Сенаторы предлагают распространить налоговые вычеты на соцрасходы

К имущественным вычетам относится также и покупка жилья. Предельная сумма такого вычета составляет 260 тысяч рублей и предоставляется всего один раз каждому человеку. Отдельно можно получить и вычет по процентам на ипотеку.

Помимо этого, россияне могут претендовать на налоговый возврат от продажи ценных бумаг, находившиеся в собственности более трех лет.

Популярными остаются и налоговые вычеты на детей. От того, какой ребенок в семье по счету, зависит и налоговый вычет. Первый и второй освобождают от НДФЛ по 1400 рублей, а третий и последующие по 3 тысячи рублей. Дети инвалиды первой и второй категории освобождают родителей или опекунов от 12 и 6 тысяч рублей соответственно.

Ежемесячный вычет идет из расчета дохода до 350 тысяч рублей.

Кроме того, право на налоговый вычет имеют чернобыльцы и инвалиды ВОВ — с 3 тысяч рублей дохода каждый месяц.

Вскоре можно будет получить и налоговый вычет за занятия спортом. Причем не только взрослым, но и детям. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.