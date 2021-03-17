МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Расширение доступа Федеральной налоговой службы РФ к банковской тайне не коснётся добросовестных налогоплательщиков, говорится в сообщении пресс-службы Минфина. ФНС увеличила число выездных проверок ряда физлиц

Налоговые органы РФ с 17 марта получили расширенный доступ к банковской тайне. Банки теперь должны в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

"Закон не меняет полномочий налоговых органов: ФНС и ранее имела право на получение такой информации. Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов, выписки по операциям на счетах, справки об остатках денежных средств при получении от налоговых органов мотивированного запроса. Это соответствует действующим нормам налогового законодательства", — указывает министерство.

Отмечается, что в связи с тем, что Россия приняла на себя обязательства по международному обмену информацией в налоговых целях, уточняется перечень сведений, которые банки обязаны будут предоставлять по мотивированному запросу налогового органа. "В свою очередь Россия также будет получать такую информацию от других стран", — добавляет Минфин.

"Это ни в коем случае не коснётся интересов добросовестных налогоплательщиков", — подчёркивает министерство.