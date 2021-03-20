МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту, упрощающему получение налогоплательщиками имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, сообщается на сайте кабмина. Решение по налогу на движимое имущество бизнеса не принято

"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №1075007-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части введения упрощённой процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам); инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Проектом поправок, в частности, предусматривается уточнить момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета; определить порядок представления налогоплательщиком документов, подтверждающих произведенные им расходы, для получения имущественного налогового вычета.

Кроме того, предполагается уточнить срок начала начисления процентов, выплачиваемых налогоплательщику при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с предоставлением налогового вычета в упрощенном порядке, а также уточнить сроки вступления законопроекта в силу.