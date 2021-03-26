МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Компаниям РФ необходимо уплатить налог на имущество за прошлый год в марте-апреле в зависимости от региона, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС). ФНС напомнила сроки подачи декларации о доходах за 2020 год

"Наступают сроки уплаты налога на имущество организаций за 2020 год, установленные законами субъектов РФ. В 55 регионах этот срок приходится на март. В частности, в 51 регионе (включая Москву и Санкт-Петербург) срок уплаты налога – не позднее 30 марта, в Республике Мордовия и Карачаево-Черкесской Республике – не позднее 28 марта, в Ярославской области – не позднее 25 марта", — говорится в сообщении.

В остальных регионах этот срок приходится на апрель. "Например, в Рязанской области – не позднее 1 апреля, в Республике Татарстан – не позднее 5 апреля, в Нижегородской области – не позднее 10 апреля, в Ставропольском крае – не позднее 15 апреля", — отмечает ФНС.

В случае неуплаты налога организации начисляются пени, а налоговые органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки.