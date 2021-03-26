2021-03-26T11:02:37+03:00
2021-03-26T11:02:37+03:00
2021-03-26T11:02:37+03:00
2021
https://1prime.ru/nalogy/20210326/833325940.html
ФНС напомнила бизнесу о сроках уплаты налога на имущество
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компаниям РФ необходимо уплатить налог на имущество за прошлый год в марте-апреле в зависимости от региона, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС). "Наступают сроки уплаты... ПРАЙМ, 26.03.2021
налоги, фнс, новости, экономика, налоги
https://1prime.ru/images/83231/47/832314733.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/47/832314733.jpg
https://1prime.ru/images/83231/47/832314732.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/47/832314732.jpg
https://1prime.ru/images/83231/47/832314731.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/47/832314731.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20210325/833316099.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Компаниям РФ необходимо уплатить налог на имущество за прошлый год в марте-апреле в зависимости от региона, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС).
"Наступают сроки уплаты налога на имущество организаций за 2020 год, установленные законами субъектов РФ. В 55 регионах этот срок приходится на март. В частности, в 51 регионе (включая Москву и Санкт-Петербург) срок уплаты налога – не позднее 30 марта, в Республике Мордовия и Карачаево-Черкесской Республике – не позднее 28 марта, в Ярославской области – не позднее 25 марта", — говорится в сообщении.
В остальных регионах этот срок приходится на апрель. "Например, в Рязанской области – не позднее 1 апреля, в Республике Татарстан – не позднее 5 апреля, в Нижегородской области – не позднее 10 апреля, в Ставропольском крае – не позднее 15 апреля", — отмечает ФНС.
В случае неуплаты налога организации начисляются пени, а налоговые органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки.