2021-03-27T08:26:26+03:00
2021-03-27T08:26:26+03:00
2021-03-27T08:26:26+03:00
2021
https://1prime.ru/nalogy/20210327/833333693.html
В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в беседе с "Парламентской газетой" заявил о том, что в верхней палате парламента России снова предлагают ввести новый налог на... ПРАЙМ, 27.03.2021
бизнес, совет федерации, налоги, новости, экономика, налоги
https://1prime.ru/images/83236/25/832362565.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/25/832362565.jpg
https://1prime.ru/images/83236/25/832362564.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/25/832362564.jpg
https://1prime.ru/images/83236/25/832362563.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/25/832362563.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в беседе с "Парламентской газетой" заявил о том, что в верхней палате парламента России снова предлагают ввести новый налог на движимое имущество.
В частности, собеседник заявил, что этот налог позволит компенсировать властям регионов, да и местным бюджетам, доходы, которые резки снизились после введения льгот для бизнеса. Журавлев напомнил, что налог на движимое имущество был отменен два года назад: с 1 января 2019 года.
Ранее в марте этого года "Опора России" обратилась к министерству финансов с просьбой отказаться от идеи вернуть налог на движимое имущество. Президент организации Александр Калинин отмечал, что эта инициатива станет большой проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ).
Помимо этого, рост налоговой базы для бизнеса будет происходить ан фоне падения доходов из-за последствий пандемии коронавируса.