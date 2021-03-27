МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в беседе с "Парламентской газетой" заявил о том, что в верхней палате парламента России снова предлагают ввести новый налог на движимое имущество.

В частности, собеседник заявил, что этот налог позволит компенсировать властям регионов, да и местным бюджетам, доходы, которые резки снизились после введения льгот для бизнеса. Журавлев напомнил, что налог на движимое имущество был отменен два года назад: с 1 января 2019 года.

Ранее в марте этого года "Опора России" обратилась к министерству финансов с просьбой отказаться от идеи вернуть налог на движимое имущество. Президент организации Александр Калинин отмечал, что эта инициатива станет большой проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ).

Помимо этого, рост налоговой базы для бизнеса будет происходить ан фоне падения доходов из-за последствий пандемии коронавируса.