МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Представители крупного бизнеса в России выделили из своего состава IT-подразделения. Это позволит им претендовать на льготы, предусмотренные налоговым маневром для IT-отрасли. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Малый и средний бизнес рассказал, откуда берет средства, помимо кредитов

Среди выделивших свои IT-подразделения в отдельные юрлица находятся Сбербанк, МТС, Росатом, "Почта России" и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). Так, в реестре аккредитованных при Минцифры компаний значатся "Вымпелком-Информационные технологии", "Почта Диджитал", Центр искусственного интеллекта МТС, "МТС-ИТ" и подконтрольная ей "МТС Лаб", "Сбербанк-Сервис" и "Русатом — цифровые решения".

Эксперты подтверждают, что тренд вывода IT-подразделений в самостоятельные компании связан с заинтересованностью компаний в использовании налоговых льгот. Так, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов говорит, что "учитывая, что основные расходы IT-компании — это фонд оплаты труда, перевод разработчиков в обособленную компанию позволит существенно сэкономить".

Однако для того, чтобы получить льготы, нужно обеспечить долю выручки от разработки программ на уровне более 90% и сейчас немногие компании смогут этому соответствовать, поясняет замдиректора практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Денис Черноокий. Именно это может подталкивать крупные структуры к выделению IT-деятельности в самостоятельные компании, отмечает он. Но, признает эксперт, "космических цифр экономии там не будет".

Компаниям, которые хотят выделить IT-подразделения, нужно иметь и бизнес-причины для этого, чтобы налоговики не могли предъявить компаниям претензии в получении необоснованной выгоды, отмечает партнер PwC в России по направлению "Налоговые услуги" Наталья Возианова.

Получение налоговых льгот должно иметь деловую цель, а операции — носить реальный характер, подтверждает эксперт Moscow Digital School Екатерина Коретникова. Таким образом, IT-компания "Вымпелкома", например, должна предоставлять свое ПО не только материнской компании и связанным структурам, но и на внешний рынок.