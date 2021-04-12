МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Увеличение налогов для тех, кто потребляет избыточное количество продукции, то есть тратить большее число природных ресурсов, позволит решить экологические проблемы и увязать экологию и социальное неравенство, заявил ведущий автор доклада Высшей школы экономики "Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях "зеленой" трансформации мировой экономики и политики", руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров. Россияне стали чаще оплачивать штрафы и налоги онлайн

"Растущее потребление и неограниченное ничем потребление является очень важной причиной многих экологических проблем и без того, чтобы менять модели потребления, в том числе, богатых слоев общества, вряд ли экологические проблемы можно решить,… это касается и нашей страны", — сказал Макаров в ходе пресс-конференции на презентации доклада.

"То, что мы предлагаем — это увязать экологическую повестку с социальной. Прогрессивное налогообложение, которое сегодня все чаще обсуждается и которое является неизбежным в условиях растущего неравенства не только в России, но во всем мире. Действительно связать ее (прогрессивное налогообложение) с экологической тематикой, облагая дополнительными налогами и сборами людей, потребляющих избыточное количество природных благ", — заметил он.

По мнению экономиста, это позволит увязать две главные проблемы грядущего десятилетия: экологические и проблемы социального неравенства. Как уточняется в докладе, налоги могут быть также увеличены на предметы роскоши.

Авторы доклада считают, что экологический ущерб, причиняемый богатым человеком с его образом жизни (авиаперелеты, автомобили, гаджеты, просторное жилье), выше, а страдает он от разрушения природы гораздо меньше, чем бедный. Это дает основания рассматривать и позиционировать прогрессивное налогообложение не как попытку отобрать заработанное у более талантливых или удачливых, а как компенсацию этого экологического разрыва.