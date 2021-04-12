МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об освобождении от НДС ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в малых городах на основании концессионных соглашений и применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). В Госдуме одобрили распространение единого налогового платежа на бизнес

Эта льгота будет касаться концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отдельных объектов таких систем, расположенных в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек. На рассмотрение Думы законопроект, внесенный правительством, планируется вынести 12 мая.

В настоящее время тариф на коммунальные ресурсы, в том числе воду, устанавливается концессионеру для группы потребителей "население" с учетом НДС, а для иных групп потребителей — без НДС. В случае принятия законопроекта тариф будет устанавливаться концессионеру для всех групп потребителей без выделения НДС, то есть НДС облагаться не будет, поясняет кабмин.

Необходимость принятия законопроекта он объясняет трудностями с привлечением инвестиций через механизм концессионного соглашения в небольшие имущественные комплексы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Это связано, в том числе, с тем, что потенциальные инвесторы-концессионеры в малых населенных пунктах находятся на УСН. А в случае совершения в рамках такого соглашения операций по реализации товаров и услуг, подлежащих обложению НДС, на концессионера возлагаются обязанности плательщика по данному налогу. В России могут снизить налог на имущество компаний

Таким образом, при оказании услуг в рамках концессионных соглашений происходит увеличение налоговой нагрузки концессионеров. Соответственно, реализация инвестпроектов в сфере ЖКХ, становится экономически непривлекательной для потенциальных инвесторов в малых городах.

Освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на основании концессионных соглашений в малых городах, от обязанности исчислять НДС в случае применения ими УСН позволит повысить привлекательность института концессионных соглашений в сфере ЖКХ и на малых территориях, считает правительство.