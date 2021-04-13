МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой вновь ввести налоговый вычет для предпринимателей за покупку онлайн-касс. Письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости. Госдума упрощает доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

Титов напоминает, что с 1 июля 2021 года контрольно-кассовую технику (ККТ) должны будут купить даже те индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных сотрудников.

"При этом эти категории предпринимателей существенно пострадали от пандемии в связи с введенными ограничениями, зачастую они занимаются видами деятельности, включенными в перечни пострадавших на федеральном и муниципальном уровнях", — указал омбудсмен.

"В этой связи предприниматели указанных категорий ставят вопрос о повторении программы налогового вычета на покупку онлайн-касс, аналогичную реализованной в 2017-2019 годах… буду признателен за поручения о проработке данного вопроса ответственными органами власти", — обратился к премьеру Титов. Кредитам малому и среднему бизнесу предрекают рост ставок

Он привел оценку, согласно которой затраты федерального бюджета на реализацию подобной программы при уровне налогового вычета в 20 тысяч рублей составили бы 10-12 миллиардов рублей. "Представляется, что в условиях пандемии подобная мера будет стимулировать предпринимателей к использованию онлайн-касс и препятствовать их переходу в теневой сектор", — подчеркивает Титов.

Минфин РФ совместно с Федеральной налоговой службой ранее подготовили предложения для устранения нарушений правил использования ККТ на рынках. Усиление контроля, по их замыслу, позволит защитить права потребителей и снизит оборот нелегальной торговли. Минфин отмечает, что задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент, так как в их деятельности были выявлены существенные нарушения.