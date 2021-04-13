МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Налог для глобальных цифровых компаний может заработать в России в 2022-2023 годах, его конструкция будет зависеть от решения ОЭСР, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов журналистам. В Госдуме одобрили распространение единого налогового платежа на бизнес

Он отметил, что сейчас вопрос надгосударственного цифрового налога обсуждается на площадке ОЭСР. "В июле они должны выйти с окончательным предложением по конструкции надгосударственного цифрового налога. И соответственно озвучить, есть ли согласованная позиция по введению этого инструмента. На данном этапе мы ждем, какое будет решение на площадке ОЭСР", — сказал Сазанов.

По его словам, дальше у России есть два варианта — присоединиться к решению ОЭСР, а если консенсус не будет достигнут, то идти "каким-то своим путем". "Мы сейчас прорабатываем вопрос с цифровым налогом, но в любом случае, чтобы понимать, каким путем нам двигаться, надо понимать, как мир будет двигаться, не надо идти вразрез, если будет какой-то общемировой тренд, мы не хотим этого делать", — отметил замминистра.

Отвечая на вопрос, с какого года может заработать цифровой налог, Сазанов сказал: "C 2022-2023 года, в зависимости от того, что будет озвучено в июле".

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