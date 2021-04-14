МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет в апреле снизятся на 19%, до 2,2 триллиона рублей с 2,7 триллиона рублей в марте, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

При этом аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают суммарные выплаты в объеме 2,359 триллиона рублей, банка "Зенит" — 2,280 триллиона, Промсвязьбанка – 2,020 триллиона.

Налоговый период начнется в середине месяца, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 670 миллиардов рублей – по оценке "БКС Мир инвестиций", 675 миллиардов – по оценке Промсвязьбанка, 720 миллиардов – по оценке банка "Зенит". Минфин рассказал, когда заработает цифровой налог

Пик платежей придется на 26-е число (традиционно — на 25-е, которое в апреле выпадает на воскресенье). По оценке "БКС Мир инвестиций", НДС, НДПИ и акцизы составят соответственно 330 миллиардов, 535 миллиардов и 97 миллиардов рублей. Промсвязьбанк оценил этот пик в 310, 490 и 95 миллиардов рублей, банк "Зенит" — в 290, 490 и 120 миллиардов рублей.

Как правило, за 2-3 дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".