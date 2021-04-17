МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. Рост цен на жилье приведет к увеличению суммы налога на недвижимость в скором времени, рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Реальная рыночная стоимость оказывает влияние на результаты очередной кадастровой оценки, от которой в свою очередь зависит и размер налога, напомнил он. Именно поэтому кадастровая оценка делается с определенными периодами: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе раз в два года, во всех остальных субъектах – раз в три года, отметил Кулаков. Более того, законодательством предусмотрена внеплановая государственная кадастровая оценка, если индекс рынка недвижимости претерпит в этот период колебания выше или ниже более чем на 30%, добавил он.

Кадастровая оценка недвижимости – она проходит одновременно и для жилых, и для нежилых объектов – проводится по состоянию на 1 января определенного года, напомнил эксперт.

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Если утвердит, то налог 2022 года будет исчисляться по новой кадастровой стоимости, подчеркнул эксперт.

"Предположим, что для жилья она вырастет на 20%. Налог для большинства квартир составляет 0,1% от государственной кадастровой стоимости. Таким образом, налог вырастет на 20%. Если сегодня за квартиру у МКАД мы платим условно 6 тысяч рублей, то после повышения кадастровой стоимости на 20% будем платить 7,2 тысячи рублей. Но надо учесть тот факт, что при утверждении результатов оценки власть берет нижние показатели, чтобы не допустить резкого скачка в налогах. Так что можно предположить, что кадастровая стоимость вырастет, скажем, на 15%, и тогда налог поднимется с 6 тысяч до 6,9 тысячи рублей", — привел пример Кулаков.

Поскольку кадастровая стоимость основана на так называемой модели массовой оценки, которая базируется на текущих рыночных данных, то следует ожидать увеличения кадастровой стоимости при следующей государственной оценке и, соответственно, увеличения налога на имущество, резюмировал Кулаков.

"В качестве некоторого демпфирования (смягчения — ред.) этого тренда кадастровую оценку жилой недвижимости в последний раз явно проводили по нижней границе ценового диапазона, чтобы не вызывать массового оспаривания ее результатов. Думаю, что очередная государственная кадастровая оценка будет произведена с сохранением этого тренда", — спрогнозировал он.