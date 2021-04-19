‌МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ в понедельник внесёт в Госдуму законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из авторов инициативы, первого зампреда комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.

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‌Как поясняют авторы проекта, по закону с 1 января 2021 года граждане должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером более 1 миллиона рублей.

Авторы законопроекта указывают, что при принятии этого закона не были учтены интересы социально незащищенных групп населения, таких как неработающие пенсионеры. В связи с этим предлагается освободить эту группу населения от таких платежей.

Авторы инициативы считают, что такая льгота "может быть использована не только в благих целях", поэтому вводят ограничение по размеру вклада на одного пенсионера.

"Необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. Что при текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ примерно соответствует доходам от вклада менее 3 миллионов рублей", — пояснили в пресс-службе одного из авторов проекта.

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Он добавил, что если "поправить закон прямо сейчас, то пенсионеры не успеют лишиться денег — налог будет рассчитываться только по итогам 2021 года".

Депутат добавил, что кроме пенсионеров в подобной поддержке нуждаются и другие социально незащищенные категории.

Щапов заметил, что авторы законопроекта готовы рассмотреть вопрос о включении их в свою инициативу на этапе второго чтения.