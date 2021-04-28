МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" в мае планирует внести в Госдуму законопроект о налогообложении прибыли, которая выводится в офшоры, этот вопрос также обсуждался в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщил журналистам в среду глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В Минфине рассказали о планах по налогам в нефтегазовом секторе

Он отметил, что в ходе встречи с Мишустиным поднималась тема налогообложения прибыли, которая уходит либо в инвестиции, либо в дивиденды. "К сожалению, зачастую дивиденды выводятся в офшоры. Мы приступили к подготовке соответствующего законопроекта, я думаю, сразу после праздников мы его фракцией внесем, чтобы, с одной стороны, стимулировать направление прибыли в инвестиции, в развитие экономики России. С другой стороны — дестимулировать направление этой прибыли на потребление и на вывод этой прибыли в офшоры", — отметил Аксаков.

По его словам, Мишустин "концептуально" эту инициативу поддержал.